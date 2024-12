Trump prometió que otorgaría la “green card” a los graduados universitarios. ¿Podría eso suceder realmente?

“Es una de esas cosas que no hay que tomar de forma literal. Solo hay que tomarlo en serio. Porque yo lo tomo en serio, pero no lo tomo literalmente… No es algo que va a suceder”, dice Krikorian.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.