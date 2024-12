ANÁLISIS | Trump tiene grandes planes en casa, pero Siria demuestra por qué no puede escapar de los problemas del mundo

“Esta no es nuestra lucha. Dejen que se desarrolle. No se involucren”, escribió Trump el sábado en Truth Social, en mayúsculas, mientras los rebeldes avanzaban a toda velocidad hacia la capital siria, Damasco. Su comentario fue característico de una reacción en política exterior contra casi dos décadas de guerras estadounidenses en Medio Oriente y el sur de Asia. Pero como potencia global, en una economía mundial integrada y con enemigos que buscan diluir la influencia de EE.UU., también puede llegar un momento en que los intereses estadounidenses signifiquen que Trump no tenga otra opción que involucrarse, diplomáticamente, si no militarmente.

