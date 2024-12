El premio mayor de Mega Millions aumenta a un estimado de US$ 944 millones para el sorteo de Nochebuena

En marzo, un titular de un boleto de Mega Millions de Nueva Jersey ganó un asombroso premio de US$ 1.130 millones. En junio, un jugador anónimo en Illinois se llevó a casa US$ 552 millones después de ingresar los números ganadores en una compra de lotería en línea. Y en septiembre, un residente del área de Houston reclamó un premio mayor de Mega Millions de US$ 800 millones , un mes después de comprar el boleto ganador en una tienda de una gasolinera en Sugar Land.

Como nadie ganó el premio mayor el viernes, el gran premio para el sorteo del martes se infló desde los US$ 862 millones hasta los US$ 944 millones, de acuerdo con la lotería. Un ganador del premio mayor en el sorteo del martes podría elegir recibir el dinero en pagos anualizados o tomar la suma global estimada en US$ 429,4 millones.

