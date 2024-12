Party City se declara en bancarrota

Party City Holdco Inc. se declaró en bancarrota previamente en enero de 2023 después de luchar para pagar su deuda de casi US$ 1.700 millones. Eventualmente, pudo reducir casi US$ 1.000 millones y cerró más de 80 tiendas entre finales de 2022 y agosto de 2024, de acuerdo con sus documentos financieros más recientes. Party City nombró a Litwin como CEO en agosto y pudo salir de la bancarrota un mes después.

