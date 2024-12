Musk y Ramaswamy defienden las visas para trabajadores extranjeros, provocando reacciones negativas en el movimiento MAGA

“No, él no está tomando la presidencia. Me gusta tener personas inteligentes”, dijo. “Están en una nueva onda. ‘Rusia, Rusia, Rusia’, ‘Ucrania, Ucrania, Ucrania’, todas las diferentes falsedades. La nueva es ‘el presidente Trump ha cedido la presidencia a Elon Musk’. No, no, eso no está sucediendo”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.