¿Qué es Turo? La aplicación en la que se alquilaron las camionetas utilizadas en los incidentes en Nueva Orleans y Las Vegas

La empresa no posee ningún auto de alquiler. En cambio, Turo permite que los propietarios de vehículos los pongan en renta para otras personas, y la compañía toma una comisión por cada transacción. Esto significa que, a diferencia de las empresas de alquiler de autos tradicionales, Turo no necesita invertir en la compra y mantenimiento de una flota de autos. Además, con frecuencia no enfrenta las mismas regulaciones ni las protecciones al consumidor que las empresas tradicionales de alquiler de autos, ni tampoco quienes rentan vehículos a través de Turo.

