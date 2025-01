ANÁLISIS | Por qué es difícil que González Urrutia asuma la Presidencia de Venezuela

Sin el respaldo de las militares, coinciden los analistas, no hay posibilidad de que los opositores consigan un cambio de poder en el país. Giovanna de Michele dice que “si no hay apoyo de los poderes constituidos dentro de Venezuela y fundamentalmente de la institucionalidad militar en Venezuela”, González no podría tener ejercicio alguno del poder.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.