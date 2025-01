Kevin O’Leary, de “Shark Tank”, y el multimillonario Frank McCourt quieren comprar TikTok. Un problema: no está a la venta

“Queremos eliminar la idea errónea de que no se puede vender porque nadie la compraría sin el algoritmo. NO es cierto”, dijo O’Leary en un post en X el miércoles, después de anunciar que se unía a la puja para comprar la aplicación a principios de esta semana. “La compraremos sin el algoritmo. No los necesitamos. Lo haremos nosotros mismos y haremos que TikTok vuelva a ser maravillosa”.

El grupo, que se autodenomina The People’s Bid for TikTok y también está respaldado por el famoso inversor de “Shark Tank” Kevin O’Leary, dijo el jueves que había entregado una propuesta a ByteDance para adquirir los activos estadounidenses de TikTok. No reveló el valor de la oferta.

