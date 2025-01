Los funcionarios daneses temen que Trump sea mucho más serio acerca de la adquisición de Groenlandia que en su primer mandato

Cuando se le preguntó sobre los comentarios de Trump el miércoles, el secretario de Estado saliente, Antony Blinken, dijo que “la idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizás más importante, obviamente no va a suceder, por lo que probablemente no deberíamos perder mucho tiempo hablando de ello”.

