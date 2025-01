OPINIÓN | Propósitos de Año Nuevo… ¡que puedes cumplir!

Desarrollar un nuevo pasatiempo ―o hobby― es algo muy positivo y nos ayuda muchísimo siempre. Pero el propósito no es la realidad, así que averigua en tu ciudad qué cosas hay que puedes agregar a tu vida: qué museo puedes visitar; qué club de lectura ―o book discussion club― existe; qué trabajo voluntario te gustaría, qué clases de idiomas, de yoga, de canto, o de actuación hay ―donde puedes llegar a alcanzar deseos que has soñado siempre. ¿Dónde hay lugares donde emprender un nuevo hobby? También piensa a dónde puedes ir ―lugares a descubrir en tu ciudad o sitios donde no has ido desde hace mucho tiempo. ¿Quizás asistir a juegos de deportes? ¿O ir a mercados de pulgas donde chequear maravillas? Hay mil opciones, pero ―de nuevo― ¡tienes que hacerlo con determinación y planearlo correctamente ya!

Y eso he estado haciendo toda mi vida. No solo es decir “voy a hacer este viaje soñado este año”… No… Lo que hay que decir es “¿en qué mes voy a viajar y a dónde?”, e inmediatamente buscar las opciones ―incluso hacer las reservaciones― ¡aunque sea con meses de antelación! Y así vas a viajar, y lo pasarás divino. Pues solo con el “deseo” de hacerlo, no lo vas a lograr.

Y esos propósitos ―más o menos― son casi siempre iguales. Y, de acuerdo con el amplio research que he hecho y sondeos informales, que he conducido incluso entre mi propia familia y amistades, además de muchas cosas que he leído ―y compañías de estadísticas que publican su información―, ¡estos propósitos coinciden año tras año! Estos son los que más resaltan:

