FDA prohíbe el colorante rojo número 3, vinculado con cáncer en estudios, en alimentos, bebidas y medicamentos

La FDA ya prohibió el uso del colorante rojo núm. 3 en cosméticos y medicamentos tópicos en 1990 bajo la Cláusula Delaney después de que la investigación encontrara que el aditivo era cancerígeno a altas dosis para ratas en pruebas de laboratorio. El mecanismo por el cual el colorante causa cáncer en ratas no ocurre en humanos, por lo que esos estudios no plantearon preocupaciones de seguridad, y por lo tanto la FDA no revocó la autorización para el colorante rojo núm. 3 en alimentos, según la agencia.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.