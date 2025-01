Por qué algunas estructuras pudieron haber resistido los incendios forestales en área de Los Ángeles

“No es un milagro, es que no lo sabemos”, dijo. “¿Fue suerte? ¿Fue el viento? ¿Fue el viento y la acción defensiva? ¿Qué pasó? No se puede decir porque no se sabe”.

En California, la incorporación de medidas de seguridad contra incendios forestales más allá de las normas de construcción puede aumentar los costos de construcción de viviendas nuevas entre un 2% y un 13%, según un informe del Insurance Institute for Business and Home Safety. El refuerzo de las viviendas existentes puede variar y probablemente varíe entre US$ 2.000 y US$ 15.000, mientras que el refuerzo total podría costar hasta US$ 100.000 , según Headwaters Economics, un grupo de investigación independiente y sin fines de lucro.

