La Fiscalía de Perú solicita a la presidenta Boluarte entregar documentos referentes a cirugía

Luego de esta diligencia, Portugal insistió en que Boluarte no cometió omisión de funciones, pues no estuvo inconsciente y nunca se ausentó de sus funciones. Agregó que la presidenta no tenía obligación legal o política de informar acerca de esta situación, ya que no existe una norma legal que así lo exija.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.