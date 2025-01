ANÁLISIS | Los estados de bienestar de Europa están en peligro. Trump podría empeorar el problema

McKinsey estima que en Europa occidental, la disminución prevista de la proporción de personas en edad de trabajar en la población general podría desacelerar el crecimiento anual del PIB per cápita en un promedio de US$ 10.000 durante el próximo cuarto de siglo, lo que no sería un lastre “insignificante” para la mejora de los niveles de vida.

