Muere Francisco San Martin, actor de ‘Days of Our Lives’, a los 39 años

San Martin también apareció en otra telenovela diurna, “The Bold and the Beautiful”, así como en la película “Behind the Candelabra” y la serie de horario estelar “Jane the Virgin”.

“Fue un poco loco porque me contrataron para un papel menor de cinco líneas”, dijo. “Literalmente entré y audicioné para Marnie (Saitta, directora de casting de ‘Days of Our Lives’) y ella me vio en esta foto cuando fui a Mozambique, a África, para tomar fotos de algunos niños… Ella dijo: ‘Bueno, creo que eres perfecto para el papel, bla, bla, bla’, así que leí las líneas, fue muy fácil”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.