Las 5 cosas que debes saber este 22 de enero: Trump, canal de Panamá, ICE, TikTok, Netflix

El Gobierno de Donald Trump decidió inhabilitar el lunes la aplicación fronteriza CBP One, que permitía a los migrantes solicitar una entrada legal a Estados Unidos. Con el cierre de CBP One, no solo no se podrán hacer más solicitudes, sino que también fueron canceladas las citas existentes, dijo la agencia. ¿Qué puede pasar tras su inhabilitación?

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.