CNN verifica: Trump colma de afirmaciones falsas su entrevista en el Despacho Oval

No hay evidencia para las afirmaciones de Trump, que su propia campaña presidencial no pudo corroborar, y expertos en Venezuela y la situación carcelaria global dijeron que no vieron tal evidencia.

Como todas las encuestas, las de salida son estimaciones de cómo votó un grupo particular, por lo que existe un margen de error. Pero las estimaciones de VoteCast de Associated Press , recopiladas con una metodología diferente, también encontraron que Harris prevaleció entre los votantes jóvenes. Incluso si los márgenes reales de Harris fueran más pequeños que los encontrados por CNN o Associated Press, no hay indicios de que Trump dominara a Harris entre los votantes jóvenes como afirmó.

No dijo cómo definía el “voto juvenil”, y su equipo de transición no respondió a la solicitud de CNN para aclararlo a principios de esta semana, pero no hay fundamento para su afirmación bajo ninguna definición razonable.

Después de que Trump comenzó a referirse a este video en junio, el portavoz de Pelosi, Aaron Bennett, dijo en un correo electrónico a CNN: “Numerosos verificadores de hechos independientes confirmaron una y otra vez que la presidenta Pelosi no planeó su propio asesinato el 6 de enero. Clips seleccionados y sacados de contexto no cambian el hecho de que la presidenta de la Cámara no está a cargo de la seguridad del Complejo del Capitolio, ni el 6 de enero ni en cualquier otro día”.

Eso no es lo que muestran las imágenes, y Pelosi nunca admitió haber rechazado una oferta de 10.000 soldados de Trump. De hecho, ha dicho consistentemente que nunca recibió tal oferta, y no habría tenido el poder de rechazarla incluso si se le hubiera hecho, ya que es el presidente, no la presidenta de la Cámara, quien comanda la Guardia Nacional del distrito de Columbia.

La afirmación de Trump de que “toda” la información recopilada por la comisión fue eliminada no se acerca ni remotamente a la verdad. Aunque hubo una disputa de larga data entre republicanos y demócratas sobre el estado de ciertos registros de la comisión que los republicanos dijeron que debían haberse archivado y que el presidente demócrata de la comisión, el representante Bennie Thompson, argumentó que no tenían que ser archivados –por ejemplo, porque, según él, no fueron útiles para la investigación de la comisión–, la comisión preservó una gran cantidad de evidencia.

