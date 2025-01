OPINIÓN | ¿Quo Vadis, Cuba?

Pueden argumentarse hechos a favor y en contra del proceso revolucionario cubano. Pero no puede negarse que Estados Unidos continuaba con su política de poner o quitar gobernantes en su patio trasero. El nacionalismo cubano no surge con Fidel Castro y la Revolución de 1959. Era una asignatura pendiente desde antes de la derogación de la Enmienda Platt en mayo de 1934. Pero con Castro surgió un líder que no toleraría que el embajador estadounidense fuera, como dijo Earl T Smith : “Hasta Castro, Estados Unidos tenía una influencia tan abrumadora en Cuba que el embajador estadounidense era el segundo hombre más importante, a veces incluso más importante que el presidente cubano”.

Cuba se encuentra en la crisis socioeconómica más peligrosa de su historia. Supera con creces a la de 1991, cuando la Unión Soviética suspendió su ayuda a la isla. Sigue siendo la única reliquia de la Guerra Fría. Tiene que importar buena parte de sus alimentos, su sistema de salud —ejemplo para otros países en el pasado— está quebrado por la falta de recursos médicos, y algunos analistas estiman que entre 2022 y 2023 emigraron 1.790.000 cubanos —entre ellos decenas de miles de jóvenes capacitados— que no beneficiarán el progreso de la economía nacional. Cuba tiene muchos gobiernos amigos, pero ningún socio comercial, o patrocinador, como lo fueron la Unión Soviética hasta 1991 y Venezuela hasta hace unos pocos años. Las reformas propuestas por Raúl Castro en 2011 no se han completado y las medidas del gobierno de Miguel Díaz Canel en la reestructuración de la economía no han surtido efectos positivos. Cuba está cerca, si no ya en bancarrota.

