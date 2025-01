Trump dice que los esfuerzos de paz entre Rusia y Ucrania “están en marcha”

Cabe resaltar que si bien la mayoría de los miembros de la OTAN no cumplen con el objetivo de la alianza de que cada miembro gaste un mínimo del 2% del producto interno bruto en defensa, el objetivo del 2% es una “ directriz ” que no genera facturas, deudas ni obligaciones legales si no se cumple. De hecho, la directriz no exige pagos a la OTAN ni a EE.UU. en absoluto.

