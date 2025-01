ANÁLISIS | Trump podría hacer un daño increíble a México y Canadá con solo una firma

“Por el bien de la certidumbre y la visibilidad de las empresas, en particular las pequeñas empresas, averigüen lo que van a hacer con los aranceles lo antes posible”, escribió Peter Boockvar, director de inversiones de The Bleakley Financial Group, en una nota este jueves en la que se dirigía implícitamente a Trump. “En este momento, es solo una gigantesca sobrecarga global de nubes que tiene a las empresas de todo el mundo en vilo”.

Por eso algunos en Wall Street creen que lo de Trump es un farol. Los inversores no se están deshaciendo de sus acciones. Los CEOs no están entrando en pánico. Los economistas no han rebajado sus previsiones de crecimiento.

