¿Quién no tiene que declarar impuestos en EE.UU. y cuál es el límite de ingresos?

Si tu ingreso es menor que tu deducción estándar, generalmente no tienes que presentar una declaración (siempre y cuando no tengas un tipo de ingreso que te requiera presentar una declaración por otras razones, como ingreso de trabajo por cuenta propia). En la mayoría de los casos, si solo recibes beneficios del Seguro Social, no tendrás que presentar una declaración de impuestos. Si solo recibes beneficios del Seguro Social y también recibes ingreso exento de impuestos, el ingreso exento de impuestos pudiera causar que tus beneficios del Seguro Social sean tributables. Los contribuyentes que son reclamados como dependientes en la declaración de impuestos de alguien, deben presentar una declaración de impuestos si su ingreso es más que su deducción estándar, o, para algunos hijos, cuando su ingreso no ganado supera los US$ 1300 en el 2024. Esta cantidad aumentará a US$1350 en el 2025 Eres menor de 65 años Tu estado civil es soltero No tienes ninguna circunstancia especial que requiera que presentes una declaración de impuestos. Por ejemplo, recibes ingresos por cuenta propia. Ganas menos de US$ 12.950, que es la deducción estándar establecida para 2022 para un contribuyente.

