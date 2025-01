Empieza la temporada de impuestos en EE.UU.: las claves que debes saber

No puedas o no quieras presentar su declaración antes del 15 de abril: no hay problema siempre que solicite una prórroga automática de seis meses antes de esa fecha. Sin embargo, ese tipo de prórroga es simplemente posterga la presentación de tu declaración de 2024, pero no es una prórroga para pagar lo que debes. Si debes dinero al IRS por el año fiscal 2024, el 15 de abril sigue siendo tu fecha límite de pago.

