Vicepresidenta y ministra reclaman a Petro por los nombramientos de Armando Benedetti y Laura Sarabia

Por Fernando Ramos y Mauricio Torres, CNN en Español

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad, reclamaron este martes al presidente Gustavo Petro durante una sesión pública de gabinete por dos nombramientos recientes en el Gobierno: Armando Benedetti como jefe de Despacho, cuya designación se dio a conocer este martes, y Laura Sarabia como canciller, un cargo que asumió la semana pasada.

En la sesión del Consejo de Ministros —transmitida en redes sociales y en cadena nacional—, las dos altas funcionarias dijeron que, a su juicio, Benedetti y Sarabia no representan el proyecto progresista que Petro prometió defender cuando ganó la Presidencia en 2022.

En su intervención, Márquez dijo que respeta a Petro y expone “de frente” los aspectos que no le parecen dentro del Ejecutivo.

“No me parece en este Gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo. Me ha tocado decirle: ‘Respéteme, soy la vicepresidenta’. Y no me parece, y respeto a Benedetti pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado, pero no comparto su decisión de traer este Gobierno a personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad en lo que está pasando. Se lo digo de cara al país. Tal vez esto me cueste quién sabe qué, pero yo he sido una mujer honesta”, agregó.

Momentos después, Muhamad tomó la palabra y expuso sus propias críticas hacia los mismos funcionarios.

“Realmente, como feminista y como mujer, no me puedo sentar en esta mesa de nuestro proyecto progresista con Armando Benedetti, y yo no soy la que voy a renunciar, porque yo no renuncio ni al proyecto ni al Gobierno, pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo. También tengo que decir, presidente: ni las relaciones exteriores ni la actual jefatura del gabinete están en manos de este proyecto, están en manos de todo lo contrario a este proyecto”, dijo.

Benedetti, quien estaba sentado a la izquierda de Petro en la sesión, no hizo comentarios sobre los señalamientos. Antes, ha enfrentado polémicas por presuntas escuchas ilegales y por una denuncia de violencia machista en contra de su esposa, Adelina Guerrero.

Acerca de las presuntas escuchas ilegales, se abrieron investigaciones judiciales cuyos resultados aún se desconocen y Benedetti negó haber cometido algún delito. En cuanto a la denuncia por violencia machista, en septiembre pasado dijo en una entrevista con W Radio que no agredió a su pareja.

CNN intenta contactar a Benedetti para obtener comentarios sobre lo ocurrido este martes.

Sarabia, en tanto, enfrenta investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría del país por un presunto caso de abuso de poder relacionado con presuntas escuchas ilegales contra una mujer que fue niñera de su hijo. Ella niega haber cometido algún acto ilegal.

CNN contactó a la Cancillería de Colombia para pedir comentarios sobre lo sucedido este martes y espera respuesta.

Durante la misma sesión, Petro respondió a las declaraciones de Márquez y Muhamad argumentando que su Gobierno no respalda a funcionarios que defiendan “agendas paralelas” sino que les exige poner a la gente en el centro de sus tareas.

