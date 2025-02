El embajador de Israel en Argentina afirmó que “no hay certezas” sobre los rehenes argentinos-israelíes

El diplomático profundizó que “ es un proceso que va a llevar su tiempo. No tenemos que olvidar que de otro lado hay una organización terrorista que no comparte los valores nuestros y para ellos la vida no es el valor más importante y a veces utilizan su propia vida como en atentados, etcétera, para conseguir otras cosas”.

En CNN Primera Maána, afirmó que “hay muchas emociones. De un lado, mucha alegría que ya a partir de hace dos semanas algunos de los rehenes están saliendo. Al principio salieron mujeres y la última fue también tres hombres, entre ellos Yarden Bibas, que lamentablemente no sabemos cómo está la situación de su mujer Shiri y los dos hijos Kfir y Ariel. Pero de otro lado también la tristeza de escuchar cómo esta organización terrorista le trató a ellos poniéndoles en jaulas de animales, no dándoles de comer, no de hacer ninguna necesidad ni de visitas de la Cruz Roja. Así que de un lado mucha felicidad por aquellos que regresan y de otro lado recordando que todavía se quedaron 79 personas allá casi 500 días y esperamos que pronto regresen todos a casas”.

