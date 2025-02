Renuncia director administrativo de la presidencia de Colombia tras el polémico Consejo de Ministros de Petro

En declaraciones a W Radio Colombia, Rojas, un funcionario de alto nivel que había sido nombrado apenas hace unos días, confirmó que presentó su renuncia este martes: “Yo no puedo estar más en el DAPRE, le agradezco al presidente una buena intención, pero finalmente, los acontecimientos no me permiten continuar en el ejercicio del Gobierno al lado del presidente”, manifestó.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.