Carlos Fara: “El kirchnerismo-peronismo está en su peor momento”

Por último, sostuvo que “a Milei y a Karina no creo que les interese construir un partido. La Libertad Avanza es una herramienta meramente electoral para no depender de nadie y no veo que busquen construir una marca de largo plazo”.

Respecto a la suspensión de las PASO, Fara explicó: “Ahora que Cristina tiene la lapicera del PJ nacional y Máximo Kirchner la del PJ de la provincia de Buenos Aires, no les interesan las Primarias. A CFK le interesa que no haya desdoblamiento en la provincia. No es inocente lo que terminó sucediendo con la suspensión de las PASO”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.