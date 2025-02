Colombia: renuncia otra ministra del gabinete de Gustavo Petro

Su salida del Gobierno obedece a la postura que mantuvo la funcionaria durante el controvertido consejo de ministros del pasado martes que fue transmitido en vivo y en directo por televisión nacional y en las redes sociales de la presidencia de la república y en donde Muhamad cuestionó la presencia de Benedetti en la reunión. “Presidente, como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa con Armando Benedetti. Y yo no soy la que va a renunciar, pero es algo que tengo que decirlo y expresarlo (…) Para mí fue un poco sorprendente esto, pero yo no voy a renunciar. Pero, obviamente, no me voy a sentar en esta mesa con Armando Benedetti y la decisión está en sus manos”, dijo la ministra en ese acto público

“He presentado la carta de renuncia al señor presidente Gustavo Petro. Y es una decisión difícil, y obviamente no se trata de decir algo tan importante como eso y luego simplemente dar un portazo en un proceso en donde uno es un funcionario público, un ministro de estado. Hay muchas situaciones que hay que trabajar, que hay que cerrar. Y estos días pues básicamente se estaba decantando la situación después del consejo de ministros. Así que porque no haya sido una decisión inmediata, lo que la gente quería, una especie de show, de tirar la puerta, no quiere decir que las palabras que pronuncié ese día no las sostenga. Y obviamente hay una decisión del señor presidente de mantener en el despacho al señor Armando Benedetti”, sostuvo Muhamad.

