Netanyahu describe los planes de Trump para Gaza como una “visión revolucionaria y creativa”

“Creo que es un gran error permitir que la gente, los palestinos o la gente que vive en Gaza, regresen una vez más, y no queremos que Hamas regrese. Piensen en esto como un gran sitio inmobiliario, y Estados Unidos será su propietario y lo desarrollaremos lentamente, muy lentamente, no tenemos prisa”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba hacia el Super Bowl.

