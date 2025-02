Otro remezón en el gabinete de Petro: así han sido las crisis ministeriales en Colombia

An abril de ese año se concretó el gran revolcón del gabinete, lo que desató una crisis ejecutiva que impacta el ámbito político así como los mercados financieros. Pidió la renuncia protocolaria a todos sus ministros para hacer cambios, justo después de que en la Cámara de Representantes se levantara la sesión de debate de la controvertida reforma a la salud al no cumplir con el quórum necesario, en medio de la amenaza de algunos partidos de la coalición de Gobierno de no aprobar el proyecto original.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.