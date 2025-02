Un periodista de Telemundo murió antes de cubrir el Super Bowl; la Policía investiga el vínculo de una “criminal profesional”

Manzano fue visto entrando a su habitación en un hotel Comfort Suites con una mujer que la policía determinó más tarde que era Danette Colbert alrededor de las 4:35 a.m. del miércoles, según mostraron las cámaras de seguridad del hotel. Según la policía de Kenner, Colbert se fue poco tiempo después y luego regresó. A las 6 a.m., dijo la policía, se fue de nuevo y no regresó. A Manzano nunca se le vio salir de la habitación.

