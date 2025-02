Frankie Muniz cree que su personaje “apestaba” en ‘Malcolm in the Middle’

Cranston bromeó: “25 años desde que estrenamos “Malcolm in the Middle”. Estoy tan emocionado que puede que me haya meado un poquito”.

Ahora, un cuarto de siglo después del estreno de “Malcolm in the Middle”, Muniz se reunirá con algunos de sus compañeros de reparto para revivir la emisión mediante una miniserie de cuatro episodios. Aunque no ama al personaje que le convirtió en una joven estrella, Muniz dijo que está “encantado” con el regreso y ansioso por “volver al set con todo el mundo”.

