ANÁLISIS | Petro rearma su Gobierno: ¿lograrán sus nuevos ministros dar resultados a 18 meses del fin de su mandato?

Por ejemplo, dice Galán, Petro “está empeñado en sacar adelante la reforma a la salud” y no es claro si dejará al ministro o no, “pero si lo deja no se sabe si tendría el músculo para sacar esa reforma adelante en el Congreso”.

Para el analista político Ricardo Galán el éxito en la gestión de los nuevos nombramientos dependerá de varios factores: “Lo primero es saber qué quiere el presidente porque no está claro. Si quiere terminar dos o tres programas clave que tengan una recordación en el futuro o no, si quiere pasar reformas en el Congreso o no y en el tono como el presidente quiera comunicarse”, dijo a CNN.

