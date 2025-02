ANÁLISIS | Trump quiere que China desempeñe un papel en la paz en Ucrania. ¿Está dispuesto Xi Jinping a ayudar?

“¿Puede China amenazar con cortar el suministro (de bienes esenciales a Rusia)? No puede, porque China no puede permitirse una Rusia completamente fallida”, dijo Liu Dongshu, profesor asistente especializado en política china en la City University of Hong Kong. Liu Dongshu señaló que Beijing considera que sus relaciones con Estados Unidos y Europa se han deteriorado tanto que no tiene más remedio que seguir apoyando a su único aliado diplomático poderoso.

