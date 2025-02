En esta ciudad los solteros pagan más por vivir solos

Para aquellos que están hartos de pagar una sobrecuota por no tener pareja, Zillow también calculó qué ciudades importantes de Estados Unidos tienen el impuesto para solteros más bajo. Detroit ocupa el primer puesto. En esa ciudad, el alquiler promedio es de US$ 813 y las parejas ahorran US$ 9.753 al año por vivir juntas, lo que significa que el impuesto para solteros es de US$ 4.876. El Paso, Cincinnati y Buffalo se encuentran entre las otras ciudades importantes donde es relativamente más asequible vivir solo en un apartamento de una habitación, según Zillow.

