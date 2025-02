Un portaaviones de la Armada de EE.UU. choca con un buque mercante cerca del canal de Suez

No está claro lo que causó la colisión entre el buque de guerra de EE.UU. y el buque de bandera panameña Besiktas-M, pero el portavoz dijo que no dio lugar a ninguna inundación a bordo del Truman y sus plantas de propulsión nuclear no se vieron afectadas.

