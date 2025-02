Salvador Di Stefano: “Si el país tiene superávit fiscal y no emite, no vamos a tener inflación”

“Si el país tiene superávit fiscal, si el país no emite y si no toma deuda nueva, no vamos a tener inflación”, remarcó.

En cuanto a la inflación, Di Stefano explicó que “los años electorales eran más inflacionarios porque el gobierno emitía dinero y le ponía plata en el bolsillo a la gente para generar una sensación de bienestar y conseguir votos. Milei no hace eso: no emite, no crea nuevos impuestos, no toma deuda ni devalúa”.

