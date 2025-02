ANÁLISIS | A medida que los ataques de Trump contra Zelensky se vuelven personales, solo hay un ganador: Rusia

Cada vez es más difícil adivinar los motivos de Trump. No puedes alardear cuando se trata de seguridad geopolítica y de la OTAN; tus adversarios oirán debilidad en una alianza, y no te temerán más si adoptas una postura de negociación dura contra tus propios aliados. No puedes imponer una paz defectuosa a un país que teme por la supervivencia de sus propias fronteras y de su población. No puedes socavar a un líder en tiempo de guerra y no esperar que sus tropas también flaqueen en el frente. La radical reescritura del orden mundial llevada a cabo por Trump en los últimos quince días sólo ha servido a un interés estratégico. Y es el del único adversario para el que se fundó la OTAN.

