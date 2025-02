ANÁLISIS | El dilema de Milei ante el escándalo $Libra: ¿quedar como ingenuo o como cómplice?

El economista Carlos Rodríguez, exasesor de Milei durante la campaña presidencial, expresó su incertidumbre en redes sociales: “Realmente no entiendo cómo se puede financiar a microemprendimientos que no tienen acceso al crédito bancario (por falta de papeles) a través de un token especulativo”, escribió en X. “Me pregunto cómo un autoproclamado economista experto en crecimiento con dinero no vio los problemas obvios que existían en la propuesta que ‘difundió’”, añadió.

Milei argumentó que su intención fue difundir, y subrayó que no promocionar, un proyecto privado para financiar emprendedores. “Soy un tecno-optimista fanático”, expresó, y comparó su accionar con el de un presidente que inaugura una fábrica, omitiendo la volatilidad y el escandaloso desenlace del token compartido. Luego señaló que los inversores que participaron y perdieron su dinero “lo hicieron voluntariamente” y que, por lo tanto, se trata de un problema entre privados, y comparó la situación con apostar en un casino. “El Estado no juega ningún rol, que eso quede claro”, sentenció, y destacó en más de una oportunidad que su recomendación la había hecho como individuo y no como presidente.

“Pump and dump (inflar y desinflar) es el mecanismo por el cual un activo sube mucho de precio rápido y luego cae estrepitosamente”, explicó Sabbatella. “Para que el precio suba fuerte se necesita que entren muchos compradores y compren mucho y muy rápido, y eso se logra luego de que alguien genere FOMO (fear of missing out) sobre ese token”, concluyó.

