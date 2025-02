¿Por qué siguen cambiando las probabilidades de que el asteroide YR4 choque con la Tierra?

“Si bien la certeza de que el YR4 de 2024 no toque la Tierra es el resultado que esperamos, no depende de nosotros. Depende de la naturaleza decidir”, afirmó Binzel. “De hecho, la naturaleza ya ha resuelto la cuestión. Simplemente, aún no sabemos la respuesta. Es por eso que nuestros esfuerzos de rastreo continúan”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.