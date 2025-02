ANÁLISIS | Los líderes de Francia y Reino Unido acuden a Washington en un momento histórico para occidente

“Lo que voy a hacer es decirle básicamente: no puedes ser débil ante el presidente Putin. No es usted, no es su marca”, dijo Macron, parafraseando su mensaje a Trump en una pregunta en las redes sociales el jueves.

Pero el senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de Servicios Armados del Senado, acusó a Trump de “rendirse” ante Putin. “Este no es un estadista ni un diplomático. Es solo alguien que admira a Putin, no cree en la lucha de los ucranianos, y está comprometido a acurrucarse con un autócrata.” El demócrata de Rhode Island añadió en el programa “This Week” de la cadena ABC: “Putin no se detendrá en Ucrania. Comenzará en una campaña, tanto clandestina como en muchos casos abierta, para socavar a los otros gobiernos de Europa del Este y creará el caos”.

Hegseth insinuó este domingo que la descripción de Trump de Zelensky como un “dictador” la semana pasada tenía la intención de evitar molestar a Putin para obtener concesiones en la mesa de negociaciones. “Pararse aquí y decir: ‘eres bueno, eres malo, eres un dictador, no eres un dictador, invadiste, no lo hiciste’ – no es útil. No es productivo”, dijo Hegseth en “Fox News Sunday”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.