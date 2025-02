Las medidas de Donald Trump llevan a cientos de migrantes a regresar voluntariamente a sus países de origen

Para viajar a Estados Unidos, Castillo le dice a CNN que vendió lo poco que tenía en Venezuela, y que, ahora que va de regreso, no lleva nada. Agrega que “no sé cómo explicarle a mi mamá, tiene una casa, ahí es donde voy a llegar supuestamente, eso no es mío, pero hay mucha gente que no tiene donde llegar”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.