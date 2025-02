“Realmente estaba en shock”: el relato de un hombre que viajó junto al cuerpo de una pasajera en un vuelo de Qatar Airways

“Así que se veían un poco frustrados y luego simplemente me miraron y vieron que había asientos disponibles al lado mío y simplemente me dijeron, ¿puedes moverte, por favor?”, dijo. “Y yo solo dije, ‘sí, no hay problema’, y luego colocaron a la señora en la silla en la que estaba”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.