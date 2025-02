¿Qué hace el Gobierno Trump para rastrear a inmigrantes indocumentados?

Recordemos : para que ICE pueda entrar a una casa o un negocio, debe tener una orden firmada por un juez o magistrado. Para llevar a cabo la detención, ya sea ICE o la Policía, deben contar con una “causa probable” de carácter penal (es decir, algún posible delito cometido). Y, aunque una persona sea detenida, sigue teniendo derecho a guardar silencio, a que no registren sus pertenencias y a no dar información sensible (como su lugar de nacimiento, estatus migratorio o cómo entró al país).

