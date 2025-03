El papa Francisco ya no requiere respiración artificial y está estable tras una noche de descanso, dice fuente del Vaticano

Francisco, que ingresó en el hospital el 14 de febrero, sufrió un repentino episodio de dificultad respiratoria y fue conectado a un respirador el viernes. Aunque no ha sufrido más crisis desde entonces, la fuente dijo que la situación es de estabilidad, pero no está fuera de peligro y actualmente no hay planes para trasladarlo de nuevo a su residencia en la Casa Santa Marta.

