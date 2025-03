Seguridad, visados y tráfico aéreo: ¿está listo EE.UU. para el mundial de 2026?

“Esa es la bienvenida que reciben en Estados Unidos después de volar aquí durante 14 horas”, afirmó Freeman sobre los visitantes extranjeros. “Lo que me vuelve loco de eso es que no hay nada más predecible que cuándo va a aterrizar un avión y cuántas personas hay en él. No hay excusa para hacer pasar a la gente por esto”.

“Los volúmenes aumentarán y el entorno aún no está en condiciones para eso. Y por eso… reconocemos que necesitamos llegar allí y estamos muy emocionados de participar. (No) va a ser fácil, nunca pensé que lo fuera, pero, particularmente ahora, no va a ser fácil”, agregó.

