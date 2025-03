Armar a Ucrania: una mirada más cercana a la ayuda militar de EE.UU. mientras Trump congela más envíos

EE.UU. es el mayor donante individual a la nación devastada por la guerra, enviando al menos US$ 123.000 millones en ayuda total a Ucrania desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022. La ayuda militar supuso US$ 69.000 millones de esa cantidad, o el 56% del total estadounidense, según datos del Instituto Kiel para la Economía Mundial, un think tank alemán que sigue de cerca la ayuda bélica a Ucrania.

