El seguro de Tesla siempre ha sido caro. ¿El vandalismo lo hará aún más caro?

Martin, de Bankrate, explicó que las distintas aseguradoras respondieron de forma diferente: mientras que algunas afirmaban que no asegurarían los vehículos afectados, otras simplemente decían que no añadirían la cobertura contra todo riesgo a un vehículo que no la tuviera. La primera medida que tomaron la mayoría de las aseguradoras, según Brannon, fue dejar de emitir pólizas para los vehículos afectados.

Según datos de Bankrate de este mes, la prima promedio para una cobertura completa de un sedán Tesla Model 3 es de US$ 3.495 al año, la prima para un SUV Tesla Model Y es de US$ 3.771 y la del SUV Model X de tamaño mayor es de US$ 5.459. En comparación, la camioneta eléctrica Ford F-150 Lighting cuesta un promedio de US$ 2.942 para asegurarla de manera similar, lo cual es ligeramente superior al promedio nacional de US$ 2.678 para todos los autos.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.