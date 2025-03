Antonio Aracre: “El sistema jubilatorio va camino al colapso”

“Frente a esto, uno se puede deprimir o pensar en qué tenemos que hacer. No es pensar lo que ganás, sino ajustar tus gastos. Hay mucha gente que no lo hace. Habrá casos donde no hay para ajustar, pero me permito dudar”, cerró.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.