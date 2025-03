Cómo fue que el “Gamergate” predijo el infierno tóxico en el que se ha convertido internet

Las redacciones de noticias tradicionales tuvieron dificultades para cubrir estas comunidades y fuerzas de forma responsable, otorgando el mismo peso a “ambos bandos”, incluso si uno de ellos no argumentaba ni actuaba de buena fe, según un informe de Whitney Phillips, académica y autora de “This Is Why We Can’t Have Nice Things: Mapping the Relationship Between Online Trolling and Mainstream Culture”. En algunos casos, sin darse cuenta, amplificaron la ideología extremista.

“Después de que el ‘Gamergate’ empezara a cobrar fuerza, surgió la idea de que no se trataba solo de videojuegos”, declaró a CNN. “No se trataba solo de que ya no fueras el centro del universo de la cultura pop. Ya no eres el centro de la vida política”.

Los activistas del “Gamergate” afirmaron estar preocupados por la ética en el periodismo de videojuegos. Pero en realidad parecían estar respondiendo a una aparente pérdida de estatus, según Adrienne Massanari, investigadora de cultura digital y autora de “Gaming Democracy: How Silicon Valley Leveled Up the Extreme Right”).

“No había pruebas de que esta reseña hubiera sido obtenida ilegítimamente, solo la repetición de las acusaciones del Manifiesto, combinadas con conjeturas conspirativas que harían que a alguien con un sombrero de papel de aluminio le brotara al instante otro sombrero de papel de aluminio más pequeño encima”, escribió Quinn en “Crash Override: How Gamergate (Nearly) Destroyed my life”.

