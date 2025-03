Iba a jubilarse en agosto, pero una medida de Milei recortó sus esperanzas: “Ojalá tenga salud para seguir trabajando”

El último informe de seguridad social, de septiembre pasado, contabiliza 7,8 millones de jubilados y pensionados. De ellos, el 22% obtuvo pensiones no contributivas, un beneficio que no requiere que se hayan hecho aportes a lo largo de la vida. Del 78% restante, es decir, 6,1 millones que sí tienen una prestación dependiente de los aportes realizados, solo 2,2 millones no necesitaron acceder a una moratoria para jubilarse.

Según sus averiguaciones, a Nilda le falta aportar más de US$ 5.000 para jubilarse. Sin la ley, debería pagar la totalidad antes de agosto. “Es imposible, imposible. Así mis hijos me ayudasen, no lo puedo pagar”, se lamenta.

